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Настоящее фото товара Стул Золли,черный/велюр светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Золли,черный/велюр светло-коричневый
13 оценок
14 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Золли,черный/велюр светло-коричневый - фото 1Стул Золли,черный/велюр светло-коричневый - фото 2Стул Золли,черный/велюр светло-коричневый - фото 3Стул Золли,черный/велюр светло-коричневый - фото 4
Новинка

Стул Золли,черный/велюр светло-коричневый

Артикул: CH-088-672
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стул, выделяющийся скрытыми винтами, притягивает взгляд благодаря своему росту и изяществу. Крепкий корпус поддерживает вес до 190 кг, делая его отличным вариантом для современных помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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