Характеристики товара
Описание
Стол Staff — элегантное решение для вашего заведения.
Современный круглый стол с натуральной деревянной столешницей и строгими металлическими ножками — идеальное сочетание уюта и функциональности для ресторанов, кафе и офисных пространств.
Ключевые преимущества:
✔ Устойчивая конструкция — расходящиеся металлические ножки обеспечивают максимальную стабильность даже в условиях высокой проходимости
✔ Практичность — столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам, влаге и горячим напиткам
✔ Эргономичная форма — круглый дизайн без острых углов безопасен для гостей и персонала
✔ Универсальность — нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер
Выбирая стол Staff, вы инвестируете в стильную и долговечную мебель, которая подчеркнет индивидуальность вашего заведения и обеспечит комфорт гостям. Идеальное решение для тех, кто ценит современный дизайн и практичность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет