Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лофт-2, светлый орех, черный
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