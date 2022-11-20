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Стол Staff

Артикул: CH-050-254
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Фото с производства

Фотография товара Стол Staff от компании ChiedoCover. Смотреть все

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