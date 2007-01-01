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Настоящее фото товара Стол Staff, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Staff
49 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Staff производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Staff производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Staff производства ChiedoCover

Стол Staff

Артикул: CH-050-254
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Staff — элегантное решение для вашего заведения.

Современный круглый стол с натуральной деревянной столешницей и строгими металлическими ножками — идеальное сочетание уюта и функциональности для ресторанов, кафе и офисных пространств.

Ключевые преимущества:
✔ Устойчивая конструкция — расходящиеся металлические ножки обеспечивают максимальную стабильность даже в условиях высокой проходимости
✔ Практичность — столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам, влаге и горячим напиткам
✔ Эргономичная форма — круглый дизайн без острых углов безопасен для гостей и персонала
✔ Универсальность — нейтральная цветовая гамма впишется в любой современный интерьер

Выбирая стол Staff, вы инвестируете в стильную и долговечную мебель, которая подчеркнет индивидуальность вашего заведения и обеспечит комфорт гостям. Идеальное решение для тех, кто ценит современный дизайн и практичность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Staff - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Staff - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Staff - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Staff - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Staff - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стол Staff - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Staff - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Staff - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Staff - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Staff - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Staff - каркас в цвете ПиранПиран
Стол Staff - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Staff - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Staff - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Staff - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол Staff - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стол Staff - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стол Staff - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стол Staff - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стол Staff - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стол Staff - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стол Staff - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стол Staff - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стол Staff - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стол Staff - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стол Staff - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стол Staff - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Staff - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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