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Светильник настенный V11021-1W Brass

Артикул: CH-067-743
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина135 мм
  • Высота470 мм
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14

Отзывы

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