Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник в классическом стиле. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе золотистого цвета с хрустальными вставками. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е14. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1350 мм
- Вес1.3 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки220 мм
- Вес упаковки1.85 кг
- Изделия стопируютсяНет