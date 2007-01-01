Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра — геометрия света для современных интерьеров. Стильная подвесная люстра, в которой удачно сочетаются лаконичная геометрия и выразительная фактура. Основание выполнено в виде кольца, к которому крепятся шесть цилиндрических плафонов, частично выполненных из прозрачного акрила. Матовое покрытие придаёт люстре сдержанный характер, подходящий для интерьеров в стиле лофт, модерн и минимализм. Корпус и плафоны изготовлены из прочного металла и акрила. Конструкция надёжно фиксируется к потолку с помощью крепления на планку. Высоту подвеса можно регулировать от 20 до 100 см, адаптируя светильник под нужды конкретного пространства. Высота корпуса без подвеса — 10 см. Люстра рассчитана на 6 ламп с мощностью до 5 Вт каждая, что в сумме даёт общую мощность до 30 Вт. Этого достаточно для эффективного освещения площади около 6 кв.м. Направление света — вниз, что обеспечивает акцентное освещение зоны под люстрой. Светильник подходит для установки на натяжные потолки и легко монтируется благодаря продуманной комплектации, включающей схему, паспорт и монтажный комплект. Модель гармонично дополнит барную или обеденную зону, кухню, гостиную, спальню, а также будет уместна в интерьере кафе, ресторана, отеля или загородного дома. Это не только источник света, но и стильный элемент декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина675 мм
- Глубина675 мм
- Высота1130 мм
- Вес2 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп6
- Мощность30 Вт
- ЦокольG9
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки170 мм
- Вес упаковки2.5 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет