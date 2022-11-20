Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота390 мм
- Ширина990/1290/1490/1690/1890 мм
- Длина2000/2100 мм
- Материал каркасасосна
- Цветголубой
|Габариты, мм
|Спальное место, мм
|Стоимость, руб
|1030*2080
|900*2000
|14990
|1330*2080
|1200*2000
|17990
|1530*2080
|1400*2000
|18990
|1730*2080
|1600*2000
|19990
|1930*2080
|1800*2000
|22990
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Стол Лидер 2
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Секция стульев 02
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