Характеристики товара
Описание
Степень защиты IP 20
Количество ламп 1
Тип цоколя E27
Мощность лампы 60 Вт.
Общая мощность светильника 60 Вт.
Основные характеристики
- Диаметр250 мм
- Вес2.5 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Цветбелый, золотой
Степень защиты IP 20
Количество ламп 1
Тип цоколя E27
Мощность лампы 60 Вт.
Общая мощность светильника 60 Вт.
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