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Светильник подвесной ST LUCE SL1148.313.01 CODDA - фото 1Светильник подвесной ST LUCE SL1148.313.01 CODDA - фото 2Светильник подвесной ST LUCE SL1148.313.01 CODDA - фото 3Светильник подвесной ST LUCE SL1148.313.01 CODDA - фото 4

Светильник подвесной ST LUCE SL1148.313.01 CODDA

11 оценок
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Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA
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Светильник подвесной ST LUCE SL1148.303.01 CODDA

Характеристики товара

Описание

Степень защиты IP 20

Количество ламп 1

Тип цоколя E27

Мощность лампы 60 Вт.

Общая мощность светильника 60 Вт.

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Основные характеристики

  • Диаметр250 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Цветбелый, золотой

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