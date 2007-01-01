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Стул Флек, бумажный шнур

Артикул: CH-015-538
60 оценок
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Характеристики товара

Описание

На создание дизайнера вдохновило изучение полотен датских мастеров, где изображались европейские торговцы, сидящие в китайских креслах эпохи Мин. Массив вяза.Своим названием стул обязан форме спинки. Деревянная опорная планка раздваивается на две части, подобно вилочковой птичьей косточке – той самой, которую принято разламывать пополам и загадывать желание. Ручное плетение – завершающий этап производства. Умелые руки мастера аккуратно переплетают каждое сиденье прочным бумажным шнуром, которого на каждый стул требуется около 120 метров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота795 мм
  • Материалдерево
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки4.80 кг

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