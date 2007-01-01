Характеристики товара
Описание
На создание дизайнера вдохновило изучение полотен датских мастеров, где изображались европейские торговцы, сидящие в китайских креслах эпохи Мин. Массив вяза.Своим названием стул обязан форме спинки. Деревянная опорная планка раздваивается на две части, подобно вилочковой птичьей косточке – той самой, которую принято разламывать пополам и загадывать желание. Ручное плетение – завершающий этап производства. Умелые руки мастера аккуратно переплетают каждое сиденье прочным бумажным шнуром, которого на каждый стул требуется около 120 метров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина505 мм
- Высота795 мм
- Материалдерево
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки570 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки4.80 кг