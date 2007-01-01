Товар в корзине. Перейти
Табурет Flow, серо- бежевый - фото 1Табурет Flow, серо- бежевый - фото 2Табурет Flow, серо- бежевый - фото 3Табурет Flow, серо- бежевый - фото 4Табурет Flow, серо- бежевый - фото 5

Табурет Flow, серо- бежевый

Артикул: CH-074-266
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Авис профиль, велюр Ultra mustard, каркас белый
Фотография товара Табурет Авис профиль, велюр Ultra mustard, каркас белый от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет Рондо
Фотография товара Табурет Рондо от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Простой и удобный металлический табурет коллекции Flow в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, найдет свое место в любом помещении. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.

Металлический табурет Flow изготавливается из стальных профилей: труба d32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.


Табурет Flow можно использовать в качестве дополнительного места для гостей, как подставку для ног, в качестве минималистичной прикроватной тумбы и подставки для цветов. В вашем загородном доме или на даче всегда есть необходимость в таком небольшом, но многофункциональном мебельном элементе. Металлический табурет Flow предназначен для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина414 мм
  • Глубина362 мм
  • Высота477 мм
  • Вес7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки485 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки455 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела табуреты

Товар в корзине

Табурет Flow, серо- бежевый
Табурет Flow, серо- бежевый
10 900
В корзине

С этим товаром покупают