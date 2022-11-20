Характеристики товара
Описание
Пластиковый табурет Sletten – универсальное решение для каждого дома и кухни. Простой и надежный дизайн табурета отлично подходит для любого интерьера. Компактные размеры позволят разместить гостей как внутри помещения, так и на улице. В изготовлении табурета использован износостойкий, ударопрочный, термостойкий пластик. Максимальная нагрузка – до 110 кг. Табуреты стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 59*39*66,4
Вес брутто: 10,90
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Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина440 мм
- Высота530 мм
- Ширина сиденья340 мм
- Глубина сиденья310 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес3.13 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Каркаспластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия