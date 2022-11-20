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Табурет Sletten пластик серый

Артикул: CH-053-301
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый табурет Sletten – универсальное решение для каждого дома и кухни. Простой и надежный дизайн табурета отлично подходит для любого интерьера. Компактные размеры позволят разместить гостей как внутри помещения, так и на улице. В изготовлении табурета использован износостойкий, ударопрочный, термостойкий пластик. Максимальная нагрузка – до 110 кг. Табуреты стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 59*39*66,4

Вес брутто: 10,90

Объем:

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота530 мм
  • Ширина сиденья340 мм
  • Глубина сиденья310 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.13 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Каркаспластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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