Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый
15 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый - фото 1

Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый

Артикул: CH-081-202
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветбежевый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет Вегас, каркас черный, зеленый
Фотография товара Табурет Вегас, каркас черный, зеленый от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье
Фотография товара Табурет Бистро - стальные ножки, деревянное сиденье от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Фрак, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, малиновый

45
Настоящее фото товара Стул персонала Luga, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена

Стул персонала Luga

117
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59014
6 490 ₽

Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

54
Фотография товара Стул Клио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Клио

61
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Bertoia черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Bertoia черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99030
12 790 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Bertoia черный

26
В наличии 148 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Барный стул Терракс

88
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Абеле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абеле, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Абеле

65
Хит
Фотография товара Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 91034
5 850 ₽

Стул церковный Крок с коннектором, каркас бронза

452
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона красная, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона красная, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89017
2 265 ₽

Стул Хит 20мм, жаккард корона красная, черный муар

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Samba, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам серый

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6
Распродажа
Фотография товара Чехол 83 двусторонний от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 83 двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0905
2 190 ₽

Чехол 83 двусторонний

46
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Каркас регулируемого стула Гранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас регулируемого стула Гранж, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Каркас регулируемого стула Гранж

44
Фотография товара Подушка на стул KARET, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул KARET, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул KARET, коричневый

48
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол Слуга кофейный

48
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Iso 008, ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso 008, ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Стул Iso 008, ткань черный

10
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул Warsaw, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Warsaw, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена

Стул Warsaw, коричневый

7
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул Belfast, желтый, ножки дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belfast, желтый, ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Belfast, желтый, ножки дерево

7
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая

10
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж

8
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, основание дуб, серый меланж круглый, ткань бежевая 052 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, основание дуб, серый меланж круглый, ткань бежевая 052, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, основание дуб, серый меланж круглый, ткань бежевая 052

6
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix Wood, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix Wood, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09060
7 590 ₽

Стул Tolix Wood, белый

10
Любой цвет
Фотография товара Табурет барный Tolix, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Tolix, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 79060
6 890 ₽

Табурет барный Tolix, белый

14
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29060
8 190 ₽

Стул Tolix Wood, золотой

5
В пути 30 шт.
Фотография товара Стул Саф-Ина, каркас черный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Стул Саф-Ина, каркас черный, желтый

7

Товар в корзине

Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый
Табурет Вегас, каркас серебро, светло-бежевый
690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 25х16

6
Распродажа
Фотография товара Чехол 83 двусторонний от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 83 двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0905
2 190 ₽

Чехол 83 двусторонний

46
Настоящее фото товара Тележка лофт Envoy, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Тележка лофт Envoy

13
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности