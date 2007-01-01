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Настоящее фото товара Табурет Квид полубарный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Квид полубарный, темно-серый
9 оценок
3 490
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Табурет Квид полубарный, темно-серый - фото 1Табурет Квид полубарный, темно-серый - фото 2Табурет Квид полубарный, темно-серый - фото 3

Табурет Квид полубарный, темно-серый

Артикул: CH-088-453
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина355 мм
  • Глубина355 мм
  • Высота685 мм
  • Ширина сиденья355 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Табурет лаконичный и эстетически выверенный, разработан для использования в ресторанном бизнесе. Сиденье табурета — сиденье толщиной 65 мм, обтянутое искусственной кожей, мягкое и удобное.

Основание – сборно-разборный каркас, изготовлен из прочной стальной трубы 20*20 мм. Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина355 мм
  • Глубина355 мм
  • Высота685 мм
  • Ширина сиденья355 мм
  • Глубина сиденья355 мм
  • Высота до сиденья685 мм
  • Вес6.65 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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