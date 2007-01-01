Характеристики товара
Описание
Табурет лаконичный и эстетически выверенный, разработан для использования в ресторанном бизнесе. Сиденье табурета — сиденье толщиной 65 мм, обтянутое искусственной кожей, мягкое и удобное.
Основание – сборно-разборный каркас, изготовлен из прочной стальной трубы 20*20 мм. Максимальная нагрузка: на металлокаркас – до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина355 мм
- Глубина355 мм
- Высота685 мм
- Ширина сиденья355 мм
- Глубина сиденья355 мм
- Высота до сиденья685 мм
- Вес6.65 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет