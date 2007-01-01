Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Доставка по России и СНГ

Напишем или перезвоним в рабочее время.

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

при покупке от 10 шт

Разрешение от 300×300 до 2160×3840 пикселей

Предыдущий товар в категории Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Чехол на табурет, без поролона, оранжевый

Чехол на табурет, без поролона, оливковый

Чехол на табурет, без поролона, синий

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

Чехол на табурет, без поролона, серый

С этим товаром покупают

Больше не показывать это окно

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

Чехол на табурет, без поролона, серый

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Принять