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Табурет Dezh, барный, дуб - фото 1Табурет Dezh, барный, дуб - фото 2
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Табурет Dezh, барный, дуб

Артикул: CH-076-716
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Дежавю табурет барный выполнен из стальной полуовальной арочной трубы сечением 40х20 мм. Каркас может окрашиваться черной порошковой краской или покрываться бесцветным лаком (цвет Лофт), что позволяет проявить на каркасе следы обработки металла. Сиденье стула изготовлено из массива дуба и покрыто тиковым маслом. Все стулья серии Дежавю оснащены пластиковыми подпятниками.

Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.

*Данный стул в цвете Выбеленный дуб, Античный и Прованс маслом не покрывается!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина340 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьядуб

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки360 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Табурет Dezh, барный, дуб
Табурет Dezh, барный, дуб
7 290
9 190 ₽
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