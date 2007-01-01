Характеристики товара
Описание
Возможно покрытие атмосферостойким лаком для применения на летних верандах, беседках и площадках.
Стоимость покрытия составит 10% от стоимости изделия.
*Данный стул в цвете Выбеленный дуб, Античный и Прованс маслом не покрывается!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина340 мм
- Высота800 мм
- Материал сиденьядуб
Параметры упаковки
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки360 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет