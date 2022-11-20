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Стул барный пластиковый Kate

Артикул: CH-052-667
14 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Стул полностью выполнен из технополимера, армированного стекловолокном.
Легко штабелируемый до 9 шт. - это универсальное решение для наружных условий, таких как пляжные бары и высокие столики на улице.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.379 м3

Вес брутто: 23.7 кг

Размер упаковки: 480х680х1160 мм

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота975 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

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