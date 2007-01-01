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Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Kate, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный пластиковый Kate
14 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный пластиковый Kate

Артикул: CH-052-667
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота975 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полностью выполнен из технополимера, армированного стекловолокном.
Легко штабелируемый до 9 шт. - это универсальное решение для наружных условий, таких как пляжные бары и высокие столики на улице.
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота975 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки1160 мм
  • Вес упаковки23.70 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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