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Настоящее фото товара Барный стул Дрезегомад белый / темный мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Дрезегомад белый / темный мусс
40 оценок
2 39015
2 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Дрезегомад белый / темный мусс - фото 1Барный стул Дрезегомад белый / темный мусс - фото 2Барный стул Дрезегомад белый / темный мусс - фото 3Барный стул Дрезегомад белый / темный мусс - фото 4
Распродажа

Барный стул Дрезегомад белый / темный мусс

Артикул: CH-035-843
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - черный; Цвет столешницы - белый; Ширина - 41; Глубина - 41; Высота - 74; Высота сиденья - 74;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес3 кг
  • Объем0.1 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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