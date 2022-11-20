Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес3 кг
- Объем0.1 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияРоссия
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