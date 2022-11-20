Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьявелюр, экокожа
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Кресло Оскар
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Ель Вятская, зеленая, узкая
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Кресло игровое VIKING-11, красное