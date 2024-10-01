Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота10 мм
- Диаметр154 мм
- Материалфарфор
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Мод», 0,55л
Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый
Супница с крышкой «Романc» фарфор
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное
Хайбол «Касабланка», 355мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Пати»
Кувшин «Вилэдж», 0,36л
Блюдо для подачи, глубина 200мм
Набор для специй на подставке, 3 предмета
Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый
Тарелка пирожковая «Крафт Вайт»
Тарелка пирожковая «Крафт Грин», диаметр 155мм
Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм
Тарелка пирожковая «Органикс»
Тарелка пирожковая «Революшн Сэндстоун»
Тарелка пирожковая «Скейп Охра»
Тарелка пирожковая «Браун Дэппл»
Тарелка пирожковая «Урбан»
Тарелка десертная «Арборесценс»
Тарелка десертная «Аура Маттонэ»
Бокал для вина «Мод», 0,55л
Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый
Супница с крышкой «Романc» фарфор
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное