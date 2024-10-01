Товар в корзине. Перейти
Тарелка пирожковая «Революшн Гранит» - фото 1

Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»

Артикул: CH-063-311
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка десертная, керамика, синий
Фотография товара Тарелка десертная, керамика, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка десертная «Эвридэй», стекло
Фотография товара Тарелка десертная «Эвридэй», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота10 мм
  • Диаметр154 мм
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽

Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый

13
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Супница с крышкой «Романc» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5506
2 690 ₽

Супница с крышкой «Романc» фарфор

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное

11
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Касабланка», 355мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Касабланка», 355мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Касабланка», 355мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 2004 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати»

8
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Кувшин «Вилэдж», 0,36л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кувшин «Вилэдж», 0,36л, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Кувшин «Вилэдж», 0,36л

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 200мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, глубина 200мм

15
В наличии 935 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй на подставке, 3 предмета, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2404
1 290 ₽Оптовая цена

Набор для специй на подставке, 3 предмета

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый

7
В наличии

Другие товары из раздела тарелки десертные

Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от940
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Вайт»

7
В наличии 210 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Грин», диаметр 155мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Грин», диаметр 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Грин», диаметр 155мм

6
В наличии
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 520
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Вайт», ширина 155мм

13
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Органикс», произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Органикс»

9
В наличии 90 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Революшн Сэндстоун» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Революшн Сэндстоун», произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Революшн Сэндстоун»

13
В наличии 280 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Скейп Охра», произведённого компанией ChiedoCover
от940
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Скейп Охра»

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Браун Дэппл» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Браун Дэппл», произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Браун Дэппл»

9
В наличии 84 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Урбан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Урбан», произведённого компанией ChiedoCover
от940
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Урбан»

5
В наличии 84 шт.
Фотография товара Тарелка десертная «Арборесценс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка десертная «Арборесценс», произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
Оптовая цена

Тарелка десертная «Арборесценс»

11
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Тарелка десертная «Аура Маттонэ», произведённого компанией ChiedoCover
от1 110
Оптовая цена

Тарелка десертная «Аура Маттонэ»

8
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»
Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»
от 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Мод», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Мод», 0,55л

12
В наличии 5275 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽

Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый

13
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Супница с крышкой «Романc» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5506
2 690 ₽

Супница с крышкой «Романc» фарфор

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл, черное

11
В наличии 100 шт.