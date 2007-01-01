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Настоящее фото товара Тарелка Fusion Blue Lake 260 мл, 14 см, P.L. Proff Cuisine, произведённого компанией ChiedoCover
Тарелка Fusion Blue Lake 260 мл, 14 см, P.L. Proff Cuisine
46 оценок
390
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Тарелка Fusion Blue Lake 260 мл, 14 см, P.L. Proff Cuisine - фото 1

Тарелка Fusion Blue Lake 260 мл, 14 см, P.L. Proff Cuisine

Артикул: CH-025-652
46 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр140 мм
  • Вес0.217 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр140 мм
  • Вес0.217 кг
  • Материалфарфор
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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