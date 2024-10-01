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Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ - фото 1

Тележка El Fintas для горничных универсальная с полками из МДФ

Артикул: CH-066-842
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 70х50 см., расстояние между полками 22 см. Верхняя полка имеет борта 10см. для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок бежевого цвета. Кронштейны для мешка подъёмные.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина1400 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес40 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Короб для белья110 л
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.80 м3

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