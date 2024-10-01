Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с двумя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Крышка на мешке изготовлена из ткани и является часть мешка.
Размер 55х65х95(В)
объем товара (м3) 0.35
вес, кг 13
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина650 мм
- Высота950 мм
- Вес13 кг
- Цветсиний