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Тележка для перевозки и хранения белья Blue - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Blue

Артикул: CH-015-416
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с двумя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Крышка на мешке изготовлена из ткани и является часть мешка.

Размер 55х65х95(В)
объем товара (м3) 0.35
вес, кг 13

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота950 мм
  • Вес13 кг
  • Цветсиний

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