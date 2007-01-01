Характеристики товара
Описание
Стильный стул с утолщенным сиденьем обеспечит вам такой уровень удобства, который сравним лишь с уютным домашним диваном. Благодаря усиленному коммерческому каркасу он способен выдержать вес пользователя до 190 кг без потери устойчивости и надежности. Чехлы из специальной ткани отталкивают загрязнения и неприятные запахи, что делает уход за мебелью легким и быстрым занятием.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет