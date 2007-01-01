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Настоящее фото товара Стул Бинито, черный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бинито, черный/бежевый
9 оценок
14 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Бинито, черный/бежевый - фото 1Стул Бинито, черный/бежевый - фото 2Стул Бинито, черный/бежевый - фото 3Стул Бинито, черный/бежевый - фото 4

Стул Бинито, черный/бежевый

Артикул: CH-088-622
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с утолщенным сиденьем обеспечит вам такой уровень удобства, который сравним лишь с уютным домашним диваном. Благодаря усиленному коммерческому каркасу он способен выдержать вес пользователя до 190 кг без потери устойчивости и надежности. Чехлы из специальной ткани отталкивают загрязнения и неприятные запахи, что делает уход за мебелью легким и быстрым занятием.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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