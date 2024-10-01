Характеристики товара
Описание
.Тележка для уборки с подставкой с ведрами. Без швабры. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Швабра и ведра не входит в комплект.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина650 мм
- Высота950 мм
- Вес14 кг
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3