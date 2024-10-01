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Тележка для уборки Bella - фото 1

Тележка для уборки Bella

Артикул: CH-067-024
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

.Тележка для уборки с подставкой с ведрами. Без швабры. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Швабра и ведра не входит в комплект.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота950 мм
  • Вес14 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3

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