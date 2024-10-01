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Тележка для горничных Тартум - фото 1Тележка для горничных Тартум - фото 2

Тележка для горничных Тартум

Артикул: CH-066-879
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Задняя стенка из дерева в качестве визуальной защиты и защиты от грязи. Подъемные кронштейны для мешков для компактного хранения.

Модель отличается отсутствием пластмассовых деталей. Это делает ее более прочной и гигиеничной. Ее задняя стенка изготовлена из прочного, устойчивого к ударам дерева. Она служит в качестве визуальной защиты и защиты от грязи и при необходимости легко меняется или дооснащается — так же, как боковые части и проволочные полки. Поэтому она прослужит вам долго — а это значит, что ее приобретение окупится сполна.


Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из сетки с полимерным покрытием. Задняя стенка и нижняя полка изготовлены из МДФ серого цветов. Размер полки 70х50см. Верхняя полка имеет борта 10см. для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина1400 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес60 кг
  • Материалметалл, МДФ
  • Короб для белья110 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3

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