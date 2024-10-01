Характеристики товара
Описание
Задняя стенка из дерева в качестве визуальной защиты и защиты от грязи. Подъемные кронштейны для мешков для компактного хранения.
Модель отличается отсутствием пластмассовых деталей. Это делает ее более прочной и гигиеничной. Ее задняя стенка изготовлена из прочного, устойчивого к ударам дерева. Она служит в качестве визуальной защиты и защиты от грязи и при необходимости легко меняется или дооснащается — так же, как боковые части и проволочные полки. Поэтому она прослужит вам долго — а это значит, что ее приобретение окупится сполна.
Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из сетки с полимерным покрытием. Задняя стенка и нижняя полка изготовлены из МДФ серого цветов. Размер полки 70х50см. Верхняя полка имеет борта 10см. для моющих средств. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. Мешок серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина1400 мм
- Высота1300 мм
- Вес60 кг
- Материалметалл, МДФ
- Короб для белья110 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.70 м3