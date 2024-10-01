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Тележка для прачечной из нержавейки Samuel - фото 1Тележка для прачечной из нержавейки Samuel - фото 2

Тележка для прачечной из нержавейки Samuel

Артикул: CH-067-126
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Диаметр колес 100мм. Тележка полностью сварная. Высота от пола до дна тележки 30см. Тележка не герметичная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина640 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота800 мм
  • Вес11 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья80 л

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.25 м3

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