Товар в корзине. Перейти
Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки March - фото 1

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки March

Артикул: CH-067-073
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка-стеллаж для хранения и транспортировки белья с 3-мя полками. Нагрузка на полку до 100 кг. Возможно изготовление усиленных полок. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1500/1600 мм
  • Вес22 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, River, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки, River

39
Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная

44
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Davenport, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davenport

41
Настоящее фото товара Тележка Martel, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Тележка Martel

39
New
Фотография товара Тележка Red sea для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Red sea для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тележка Red sea для горничных универсальная

14
New
Фотография товара Тележка разборная для горничной, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, бежевая

15
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Dawson, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Dawson

14
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Dinar для перевозки и хранения белья с дверцей

8
New
Фотография товара Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж Mimizan для перевозки и хранения белья

6
New
Фотография товара Тележка для уборки Belle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для уборки Belle, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для уборки Belle

11

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99036
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 39 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Норман велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Норман велюр пыльно-голубой

63
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул DUNA Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DUNA Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул DUNA Темно-серый

11
В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 79027
15 990 ₽Оптовая цена

Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)

45
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8
Фотография товара Стул Аррадон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стул Аррадон

40
Фотография товара Стул Emma, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стул Emma, серый

85
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул CHIC сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CHIC сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена

Стул CHIC сиреневый

81
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Эдвин велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдвин велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Эдвин велюр зелёный

68
В наличии 81 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan

39
Настоящее фото товара Тележка Zandt для горничных, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Тележка Zandt для горничных

38
New
Фотография товара Тележка Celtic для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Celtic для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Тележка Celtic для горничных универсальная

6
New
Фотография товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Perth разборная для горничной, бордовый , произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Perth разборная для горничной, бордовый

8
New
Настоящее фото товара Тележка Tijuana для горничных универсальная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290
Оптовая цена

Тележка Tijuana для горничных универсальная из нержавейки

11
New
Фотография товара Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от82 090
Оптовая цена

Тележка тележка для горничных Комфорт Плюс

8
New
Фотография товара Тележка для белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для белья, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Тележка для белья

6
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Hog, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Hog

11
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper, произведённого компанией ChiedoCover
от46 590
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки с полкой Cooper

15
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Crit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Crit, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Crit

6

Товар в корзине

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки March
Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки March
от 27 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99036
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

314
В наличии 39 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Норман велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Норман велюр пыльно-голубой

63
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул DUNA Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DUNA Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул DUNA Темно-серый

11
В пути 36 шт.