Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Паркер, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Паркер, экокожа, серый
9 оценок
42 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Паркер, экокожа, серый - фото 1Стул Паркер, экокожа, серый - фото 2Стул Паркер, экокожа, серый - фото 3Стул Паркер, экокожа, серый - фото 4Стул Паркер, экокожа, серый - фото 5

Стул Паркер, экокожа, серый

Артикул: CH-080-028
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло — это современная и стильная модель, которая органично впишется в деловой интерьер и подчеркнёт статус владельца. Элегантный силуэт с высокой спинкой создаёт солидный образ, обеспечивая при этом комфорт в течение рабочего дня. Обивка кресла выполнена из износостойкой ткани. Внутренний наполнитель — адаптивная пена, которая подстраивается под форму тела и обеспечивает мягкую, но упругую посадку. Подлокотники из алюминия с накладками из ткани сочетают в себе лаконичность формы и удобство. Алюминиевая крестовина диаметром 70 см придаёт конструкции устойчивость и прочность. Механизм качания мультиблок позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его в нескольких положениях. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес40 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками

43
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)

49
Фотография товара Стул Менеджер бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Менеджер бежевый

43
Настоящее фото товара Стул Рединг крафт, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул Рединг крафт

48
Фотография товара Стул Kard black, red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kard black, red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стул Kard black, red

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Samba, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Samba, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Samba, кожзам серый

9
В наличии 151 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Edie, пластик, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Edie, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 2904
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Edie, пластик, желтый

26
В наличии 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), желтый

6
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), коричневый

5
Фотография товара Стул Era хром, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Era хром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Era хром, красный

9

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от137 990
Оптовая цена

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб

47
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Настоящее фото товара Каркас спинки Mac 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас спинки Mac 3000

46
Фотография товара Чехол на стул 113, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 113, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Чехол на стул 113, журавинка белый

49
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Брифинг приставка, 1000*700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Брифинг приставка, 1000*700, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Брифинг приставка, 1000*700

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Каркас стула Jenny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Jenny, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Каркас стула Jenny

90
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр белый

33
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit, произведённого компанией ChiedoCover
3 09011
3 440 ₽

Стул Денвер 20мм с широким сидением, черный муар, флок Genezis grafit

14
Фотография товара Стул Samba, серый, каркас алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Samba, серый, каркас алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Samba, серый, каркас алюминий

9
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), желтый

12
Фотография товара Стул Нео ЛБ, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео ЛБ, серый, произведённого компанией ChiedoCover
49 190

Стул Нео ЛБ, серый

11
Фотография товара Кресло офисное Кратер, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кратер, красный, произведённого компанией ChiedoCover
16 890

Кресло офисное Кратер, красный

8
В пути 1089 шт.
Фотография товара Офисное кресло для персонала Пиерс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для персонала Пиерс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Офисное кресло для персонала Пиерс, серый

15
Фотография товара Стул Арил, пятилучие, темно-серый, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арил, пятилучие, темно-серый, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Арил, пятилучие, темно-серый, черный, экокожа

15
Фотография товара Стул Туфа, пятилучие, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, пятилучие, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Туфа, пятилучие, черный, велюр

15
Фотография товара Стул Туфа, пятилучие, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, пятилучие, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Туфа, пятилучие, бежевый, черный, велюр

10

Товар в корзине

Стул Паркер, экокожа, серый
Стул Паркер, экокожа, серый
42 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от137 990
Оптовая цена

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, молочный дуб

47
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Настоящее фото товара Каркас спинки Mac 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас спинки Mac 3000

46
Фотография товара Чехол на стул 113, журавинка белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 113, журавинка белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 750

Чехол на стул 113, журавинка белый

49

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности