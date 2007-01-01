Характеристики товара
Описание
Благодаря актуальному и функциональному дизайну барные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина545 мм
- Высота1110 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Высота посадочного места 770 мм
- Вес7 кг
- Материалметалл, фанера, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Тип ножекконусные, барные ножки
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки490 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет