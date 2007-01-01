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Настоящее фото товара Стул барный Меган СН велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Меган СН велюр зеленый
6 оценок
9 890
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Меган СН велюр зеленый

Артикул: CH-089-074
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну барные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Высота посадочного места 770 мм
  • Вес7 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные, барные ножки
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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