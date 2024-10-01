Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота1100 мм
- Вес20 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тележка для рум-сервиса, круглая Spark
Тележка для подносов из нержавейки Service
Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift
Тележка-стойка для РУМ-сервиса
Тележка из дерева сервировочная Helper
Тележка из дерева сервировочная Mover
Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic
Тележка для меню Service
Тележка лофт River
Тележка лофт Willow
Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK)
Стол складной Раунд 150
Стул пластиковый Snow, красный
Стол Лидер 1, 900*600 коричневый, каркас - шампань
Стул пластиковый Snow, желтый
Стол складной Бани, пластиковый
Стул Pixar, светло-зеленый
Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, без отбойников
Стул пластиковый Snow, белый
Конфигурация складных столов №4
Тележка для рум-сервиса, под термобокс Muse
Тележка-стойка для рум-сервиса Room
Стол Нагпур боковой на роликах, серый
Тележка официантская из нержавейки High Silver
Тележка официантская из нержавейки Long
Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm
Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze
Тележка серия «Винтаж» сервировочная Joy
Тележка для меню Guest
Тележка лофт Ambassador