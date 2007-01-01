Характеристики товара
Описание
Торшер. Плафон имеет два типа рассеивающего света: основной и второй – направленный на гибкой ножке. Абажур состоит из двух слоёв ткани, внутренняя светлая и внешняя темная, которые создают мягкое рассеивание света для комфортной обстановки. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. Корпус и прочное основание изготовлены из нержавеющей стали цвета хром. Торшер станет отличным дополнительным освещением в спальне, гостиной или зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1720 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп2
- Мощность100 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветкоричневый, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки6.2 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет