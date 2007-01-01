Характеристики товара
Описание
Современный стиль и изысканный дизайн. Светильник выполнен в стиле лофт и состоит из черного металлического корпуса с матовым покрытием, который гармонично сочетается с белым акриловым плафоном. Сетчатая конструкция корпуса придает светильнику индустриальный вид, а белый плафон создает мягкий и теплый свет, идеально подходящий для уютных интерьеров. Черная арматура и подвесной шнур подчеркивают современность и функциональность дизайна. Корпус выполнен из металла, пластика и акрила, что обеспечивает долговечность и лёгкость конструкции. Контраст между корпусом и стеклянным плафоном создает стильный акцент. Светильник легко настраивается по высоте, что делает его универсальным для различных типов помещений. Оснащен одной ЛЭД лампой мощностью 10 Вт, которая освещает площадь до 7 кв.м. Тёплый свет создает комфортную атмосферу уюта и гармонии, подходящую для гостиной, кухни, кафе, гостиницы или загородного дома. Современные материалы и конструкция гарантируют долгий срок службы и устойчивость к внешним воздействиям. Светильник добавит стиль и функциональность в любое пространство, создавая не только качественное освещение, но и элегантный элемент декора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1490 мм
- Вес0.87 кг
- Материалметалл, акрил, пластик
- Количество ламп1
- Мощность9 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки245 мм
- Вес упаковки1.6 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет