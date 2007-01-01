Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник в стиле лофт с прозрачным стеклянным плафоном. Модели прекрасно сочетаются между собой, что позволяет создать уникальный интерьер и поток освещения. Отлично подойдут для обеденной зоны, кухни, гостиной, зала а также для баров, ресторанов и кафе. Площадь освещения 5 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина140 мм
- Высота1100 мм
- Вес0.8 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки320 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет