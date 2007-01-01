Характеристики товара
Описание
Торшер — современная классика в металле и мраморе. Эффектный торшер — это стильный источник света и элемент современного дизайна в одном предмете. Металлический полукруглый абажур в оттенке матового хрома на изогнутой ножке придают конструкции элегантный, воздушный силуэт. Особую устойчивость конструкции обеспечивает массивное круглое основание из натурального мрамора — оно не только функционально, но и эстетично подчеркивает премиальность модели. Все элементы корпуса выполнены из прочного металла с матовой хромированной отделкой, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Оснащен выключателем на проводе для удобства в повседневном использовании. Подходит для лампы с цоколем Е27 и мощностью до 60 Вт. Торшер освещает пространство до 4 м², создавая мягкий локальный свет — идеальный для чтения, отдыха или вечерней атмосферы. Идеально подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной, кабинета или гостевой комнаты. Его изогнутая форма позволяет удобно размещать торшер у дивана, кресла или рабочего уголка, не загромождая пространство. Комплектация: светильник, паспорт, схема сборки, упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина980 мм
- Глубина980 мм
- Высота1780 мм
- Вес13.56 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки270 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет