Стильный и нестандартный, подвесной светильник задаёт тон интерьеру. Его главная особенность — плафон-сетка из чёрного металла, внутри которого «пойман» декоративный цветок. Такая деталь превращает светильник в арт-объект, а не просто источник света. Модель выполнена в цвете розового золота с белым акцентом внутри. Даёт мягкий нейтральный свет (4000 К) и подходит для натяжных потолков. Высота регулируется от 57 до 140 см. Светильник оснащён встроенной ЛЭД-лампой (СОВ, 4 Вт, 577 лм), которой достаточно для освещения до 7 м². Управление механическое — от настенного выключателя. Корпус выполнен из металла и пластика, крепится на планку. Идеален для кухни, спальни, зоны отдыха или стильного кафе — там, где хочется добавить немного изящества и света.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1400 мм
- Вес0.6 кг
- Материалметалл, пластик
- Количество ламп1
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, розовое золото
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки1.4 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет