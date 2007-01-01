Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — изысканный элемент для современного интерьера, который сочетает стиль и функциональность. Арматура из прочного металла с белым матовым покрытием обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Стеклянный плафон равномерно рассеивает свет, привносит мягкость и воздушность в дизайн, создавая приятное и равномерное освещение. Этот материал отличается прочностью, долговечностью и простотой в уходе. Элегантная овальная форма плафона с нежной текстурной поверхностью в цвете белый опал добавляет светильнику изысканности и делает его настоящим украшением интерьера. Светильник оснащен одной лампой мощностью до 60 Вт, освещая до 3 кв.м. Светильник станет эффектным акцентом в гостиной, спальне или кухне, а также украсит интерьер кафе, гостиницы или загородного дома. Этот светильник идеально подходит для работы, чтения или просто как стильный элемент декора, подчеркивающий современный вкус и изящество.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина340 мм
- Глубина340 мм
- Высота1200 мм
- Вес1.7 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки290 мм
- Высота упаковки405 мм
- Вес упаковки2.44 кг
- Изделия стопируютсяНет