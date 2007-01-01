Характеристики товара
Описание
Настольная лампа выполнена из металла с мраморным основанием. Такое сочетание материалов светильника делает его стильным акцентом в интерьере. Прекрасное дополнение рабочего пространства в стиле лофт или модерн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина180 мм
- Высота590 мм
- Вес2.8 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки3.6 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет