Характеристики товара
Описание
Лёгкий акцент в стиле лофт. Светильник сочетает в себе черную арматуру и золотистый металлический плафон с сетчатой структурой. Его форма напоминает вытянутую каплю с плавными изгибами, создающими мягкий и уютный образ. Матовая поверхность добавляет строгости и стильности. Светильник подвешивается на шнуре, длина которого регулируется от 20 до 100 см. Это позволяет адаптировать его под разную высоту потолков и зонировать освещение — например, над обеденным столом или в зоне отдыха. Работает с одной лампой Е27 мощностью до 60 Вт. Направление света — вниз, что делает модель идеальной для точечной подсветки. Крепится на планку, выключатель — на стене. Подходит для натяжных потолков. Отличный выбор для кухни, кафе, спальни, гостиной или загородного дома. Уместен как в современном интерьере, так и в лофт-пространствах. Создаёт тёплую атмосферу и добавляет характер любому помещению.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1275 мм
- Вес0.45 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки155 мм
- Высота упаковки285 мм
- Вес упаковки8.3 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет