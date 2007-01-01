Характеристики товара
Описание
Торшер в классическом стиле. Абажур выполнен из плотной ткани, которая создает эффект рассеивания света. Корпус лампы изготовлен из качественной стали и украшен кристаллом в форме капли, дополняющим изысканный дизайн. Торшер имеет нежную цветовую гамму, которая подходит для спальни, гостиной и кабинета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1585 мм
- Вес7 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки440 мм
- Вес упаковки8.4 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет