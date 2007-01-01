Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник в современном стиле. Белый алюминиевый плафон декорирован золотой вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильник станет отличным дополнением интерьеров в современном и стиле лофт. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 6 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1220 мм
- Вес0.8 кг
- Материалметалл, алюминий
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки240 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет