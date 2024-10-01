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Торшер светодиодный V11082-FL Harmo

Артикул: CH-067-102
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный торшер Harmo в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в черный цвет, площадь освещения 5 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящим под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота1300 мм
  • Материалметалл
  • Мощность3 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Глубина упаковки1350 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки4.48 кг

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