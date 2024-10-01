Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер Harmo в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в черный цвет, площадь освещения 5 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящим под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1300 мм
- Материалметалл
- Мощность3 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки270 мм
- Глубина упаковки1350 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки4.48 кг