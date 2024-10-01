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Торшер V11062-1F Omaha

Артикул: CH-067-093
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный торшер Omaha выполнен из металла с мраморным основанием. Такое сочетание материалов светильника делает его стильным акцентом в интерьере. Прекрасное дополнение спальни или гостиной в стилях лофт и модерн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина260 мм
  • Высота1530 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки6.60 кг

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