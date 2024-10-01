Характеристики товара
Описание
Современный торшер Omaha выполнен из металла с мраморным основанием. Такое сочетание материалов светильника делает его стильным акцентом в интерьере. Прекрасное дополнение спальни или гостиной в стилях лофт и модерн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина260 мм
- Высота1530 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки6.60 кг