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Светодиодный торшер V3075-3FL Birds 3*LED*18W

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Характеристики товара

Описание

Современный торшер в виде птиц из коллекции Birds оснащен светодиодными лампами. Привлекает своей декоративной функцией в стиле оригами, а также дает комфортный дневной свет. Фигурка птицы может покачиваться от прикосновения или движения воздуха. Металлические элементы, голова и кончик хвоста птицы, служат противовесами. Контакты, расположенные под лапками, позволяют поставить фигурку с одной или другой стороны. Прекрасно дополнит интерьер спальни, детской комнаты или гостиной.

  • Площадь освещения 15 м2
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 18 Вт.
  • Общая мощность светильника 18 Вт.
  • Цветовая температура 3300 K

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 85*53*28

Вес брутто: 4,700

Объем: 0,130

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Диаметр500 мм
  • Глубина250 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, золотой

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