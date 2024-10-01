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Торшер V10995-F Flex

Артикул: CH-067-071
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в черный цвет, площадь освещения 3 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящим под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1600 мм
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольE27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки5.21 кг

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