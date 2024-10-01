Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в черный цвет, площадь освещения 3 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящим под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота1600 мм
- Мощность60 Вт
- ЦокольE27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки5.21 кг