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Торшер V10554-1F Macadamia - фото 1Торшер V10554-1F Macadamia - фото 2Торшер V10554-1F Macadamia - фото 3Торшер V10554-1F Macadamia - фото 4

Торшер V10554-1F Macadamia

Артикул: CH-067-032
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Торшер из коллекции Macadamia. Абажур выполнен из плотного материала, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла, а изящные витые кольца придают ему законченный вид. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Торшер может быть использован для дополнительного освещения спальни, гостиной и зала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1580 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, хромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки8.40 кг

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