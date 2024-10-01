Характеристики товара
Описание
Торшер из коллекции Macadamia. Абажур выполнен из плотного материала, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла, а изящные витые кольца придают ему законченный вид. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Торшер может быть использован для дополнительного освещения спальни, гостиной и зала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1580 мм
- Материалметалл, ткань
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки440 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки8.40 кг