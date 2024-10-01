Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. На металлическом корпусе окрашенном в золотистый цвет расположены 3 плафона из прозрачного стекла, площадь освещения 3 м². Сдержанный дизайн делает серию подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Глубина380 мм
- Высота1610 мм
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзолотой, хромированный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки5.90 кг