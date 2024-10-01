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Торшер V11006-F Hadley

Артикул: CH-067-079
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. На металлическом корпусе окрашенном в золотистый цвет расположены 3 плафона из прозрачного стекла, площадь освещения 3 м². Сдержанный дизайн делает серию подходящей под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота1610 мм
  • Мощность180 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзолотой, хромированный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки5.90 кг

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