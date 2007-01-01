Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Торшер Винил Ашес, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Винил Ашес, черный
14 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Торшер Винил Ашес, черный - фото 1Торшер Винил Ашес, черный - фото 2Торшер Винил Ашес, черный - фото 3Торшер Винил Ашес, черный - фото 4Торшер Винил Ашес, черный - фото 5Торшер Винил Ашес, черный - фото 6

Торшер Винил Ашес, черный

Артикул: CH-087-244
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина205 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота1455 мм
  • Вес3.58 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Торшер выполнен в строгом минималистичном стиле. Его корпус и плафоны изготовлены из прочного металла и окрашены в глубокий черный цвет. Лаконичная цилиндрическая форма плафонов придает модели современный и универсальный вид, который легко впишется в интерьер любого помещения. Светильник оснащен двумя поворотными плафонами, что позволяет направить свет туда, где это необходимо. Общая мощность 50 Вт, площадь освещения до 5 кв.м, что делает торшер идеальным для создания уютной атмосферы в гостиной, спальне, кабинете или кафе. Благодаря продуманной конструкции и лаконичному дизайну, торшер прекрасно подходит для современных интерьеров в стиле минимализм, лофт и скандинавский стиль. Поворотные плафоны добавляют удобства при настройке освещения под конкретные задачи. Размеры торшера составляют 145,5×20,5×32,5 см он занимает минимум пространства и при этом эффективно освещает зону отдыха или работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина205 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота1455 мм
  • Вес3.58 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп2
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки230 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99067
20 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный

32
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09056
15 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный

39
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Патио Либре, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Патио Либре, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29071
10 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Патио Либре, золотой

50
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Веранда Мартин, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Веранда Мартин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Веранда Мартин, белый

45
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99076
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой

47
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от14 39043
24 990 ₽Оптовая цена

Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W

45
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 7903
9 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый

7
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 59022
12 290 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный

10
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 39019
13 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, светло-коричневый

11
В наличии 37 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Милт, мокрый асфальт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милт, мокрый асфальт, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Милт, мокрый асфальт

15
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол письменный для двух тумб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стол письменный для двух тумб

9
Фотография товара Стул Минотти, тёмно-серый шенилл, экокожа, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Минотти, тёмно-серый шенилл, экокожа, металл, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Минотти, тёмно-серый шенилл, экокожа, металл

9
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный ПОРШЕ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный ПОРШЕ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 69014
9 990 ₽

Стул барный ПОРШЕ, белый

5
В наличии 227 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

33
Фотография товара Стул Айоне, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Айоне, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул Айоне, темный орех

13
Хит
Фотография товара Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790

Диван Кольт с подлокотниками, кожзам Гэлакси Лайт Грин, ножки хром

91
Фотография товара Кресло Манил, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Кресло Манил, бежевое

8
В наличии 21 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Монреаль 16, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Монреаль 16, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79013
4 340 ₽

Стул Хит 25 с широким сиденьем стул, рогожка Монреаль 16, каркас бронза

10
Фотография товара Пуф Apriori от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Apriori, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Пуф Apriori

35

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Лампа настольная светодиодная Биндер Баг, прозрачный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная светодиодная Биндер Баг, прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99023
11 590 ₽

Лампа настольная светодиодная Биндер Баг, прозрачный, черный

8
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Стилл Кора, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Стилл Кора, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99012
4 490 ₽

Светильник подвесной Стилл Кора, черный

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Инн Призмикью, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Инн Призмикью, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
19 490

Светильник подвесной светодиодный Инн Призмикью, прозрачный

15
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Струт Тин, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Струт Тин, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 59053
9 590 ₽

Светильник подвесной Струт Тин, коричневый

15
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Ресин Аврора, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Ресин Аврора, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 99061
7 590 ₽

Светильник подвесной Ресин Аврора, прозрачный

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Нексус Лессе, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Нексус Лессе, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 59031
6 590 ₽

Светильник подвесной Нексус Лессе, темно-зеленый

7
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Аура Пескара, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Аура Пескара, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 29053
8 990 ₽

Светильник подвесной Аура Пескара, черный

6
В наличии 43 шт.
Фотография товара Светильник подвесной Велкро Ренни, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Велкро Ренни, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Светильник подвесной Велкро Ренни, черный

14
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Эйлет Ренни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Эйлет Ренни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99011
12 290 ₽

Светильник подвесной Эйлет Ренни, белый

6
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Портал Марниа, голубой, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Портал Марниа, голубой, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
6 49046
11 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Портал Марниа, голубой, прозрачный

10
В наличии 31 шт.

Товар в корзине

Торшер Винил Ашес, черный
Торшер Винил Ашес, черный
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Милт, мокрый асфальт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милт, мокрый асфальт, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Милт, мокрый асфальт

15
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол письменный для двух тумб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стол письменный для двух тумб

9
Фотография товара Стул Минотти, тёмно-серый шенилл, экокожа, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Минотти, тёмно-серый шенилл, экокожа, металл, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Минотти, тёмно-серый шенилл, экокожа, металл

9
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный ПОРШЕ, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный ПОРШЕ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 69014
9 990 ₽

Стул барный ПОРШЕ, белый

5
В наличии 227 шт.В пути 80 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности