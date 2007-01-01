Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. Плафон выполнен из металла, окрашен в черный цвет, площадь освещения 4 м². Сдержанный дизайн подходящий под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной. Торшер выполнен в современном минималистичном стиле, сочетающем функциональность и элегантность. Его конструкция включает изогнутую металлическую стойку, окрашенную в чёрный цвет, что придаёт изделию утончённый вид. На конце дугообразной штанги расположен сферический плафон диаметром 30 см, также выполненный из чёрного металла, обеспечивающий направленное освещение. Основание торшера представляет собой массивную плиту, обеспечивающую устойчивость конструкции. Высота светильника составляет 178 см, а ширина 98 см, что делает его подходящим для размещения в гостиной, спальне или рабочем кабинете. Сдержанный дизайн и качественные материалы позволяют торшеру гармонично вписаться в различные современные интерьеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина980 мм
- Глубина980 мм
- Высота1780 мм
- Вес13.56 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки270 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет