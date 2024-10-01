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Вазон садово-парковый - фото 1

Вазон садово-парковый

Артикул: CH-028-906
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина385 мм
  • Ширина385 мм
  • Высота725 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный

Варианты размеров

Модель Размеры, мм
Вазон садово-парковый «Топаз», малый 385x385x725
Вазон садово-парковый «Топаз», длинный 2200x350x800

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