Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина385 мм
- Ширина385 мм
- Высота725 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Модель
|Размеры, мм
|Вазон садово-парковый «Топаз», малый
|385x385x725
|Вазон садово-парковый «Топаз», длинный
|2200x350x800
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