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Настоящее фото товара Пеллетный обогреватель WWT R100-T1, произведённого компанией ChiedoCover
Пеллетный обогреватель WWT R100-T1
10 оценок
89 990
Товар в корзине. Перейти
Пеллетный обогреватель WWT R100-T1 - фото 1Пеллетный обогреватель WWT R100-T1 - фото 2

Пеллетный обогреватель WWT R100-T1

Артикул: CH-088-794
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина583 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота1722 мм
  • Вес14.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT R100-T1 — уличный обогреватель-камин на пеллетах в чёрном корпусе с отражателем из нержавеющей стали, мощностью 6,5 кВт, более крупная и мощная модель линейки R для беседок, террас и уличных заведений.

В качестве топлива используются пеллеты — гранулы из древесных отходов, которые горят чище и обходятся дешевле газа. Обогреватель работает по принципу тяги Вентури: горячий воздух поднимается через узкий участок трубы и создаёт вакуум, который втягивает свежий воздух через прорези в нижней части печи, поддерживая горение без электричества, газа и вентиляторов. Мощность 6,5 кВт — почти вдвое выше базовой модели R80 — эффективно прогревает пространство в радиусе до 3 метров.
Высота корпуса 1722 мм и вес 14,8 кг делают WWT R100-T1 заметным архитектурным объектом площадки. Отражатель в верхней части корпуса выполнен из нержавеющей стали — металлический блеск контрастирует с чёрным корпусом и подчёркивает живое пламя в стеклянной колбе. Механическое управление без термостата сохраняет простоту использования и экономию пеллет. Одной заправки бункера хватает примерно на 2,5 часа непрерывного горения. Прибор не требует газового баллона или подключения к электросети.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина583 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота1722 мм
  • Вес14.8 кг
  • Мощность6500 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки555 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки17.8 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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