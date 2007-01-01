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Настоящее фото товара Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner
7 оценок
94 290
Товар в корзине. Перейти
Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - фото 1Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - фото 2Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - фото 3Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - фото 4Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - фото 5Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - фото 6Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - фото 7

Электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner

Артикул: CH-088-748
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Высота990 мм
  • Вес5 кг
  • Материалалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Инфракрасный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000 F Spinner - это удобный и стильный напольный уличный обогреватель купить который можно с нашем интернет-магазине!

Мощность этого инфракрасного электрообогревателя - 3000 Вт, он отлично подходит для обогрева различных зон на открытом воздухе, а также применяется как обогреватель для дачи, обеспечивая комфортную температуру на террасе, на веранде, в беседке и т.д.
Инфракрасному обогревателю WWT ELCON RCH-3000 F Spinner присвоен класс защиты IP 67. Такой класс допускает применение уличного обогревателя этой модели при любых погодных условиях при температуре от -20°C до +30°C, при воздействии неблагоприятных внешних факторов, таких как пыль, дождь и снег.
Уличный электрообогреватель имеет стильный дизайн и прекрасно впишется в любой интерьер от патио-зоны до промышленной мастерской. Он практически не занимает место - его можно располагать как на полу, так и на столе.
В обогревателе WWT ELCON в качестве нагревательного элемента применяются современные инфракрасные лампы с высоким коэффициентом полезного действия, не менее 95% потребляемой ими мощности преобразуется в тепловой поток. Эффективность обогрева в инфракрасном спектре достигается за счет нагревания предметов, находящихся в зоне действия обогревателя, без затрат на обогрев окружающего воздуха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота990 мм
  • Вес5 кг
  • Материалалюминий
  • Мощность3000 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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