Характеристики товара
Описание
Электрический напольный обогреватель Хугетт Флор ФБ белый – прибор инфракрасного типа обогрева для уличного и интерьерного использования. Разработанная бельгийскими инженерами модель отличается длительным сроком эксплуатации, имеет привлекательный дизайн, экономична, проста в использовании, безопасна.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина740 мм
- Высота2150 мм
- Вес15.2 кг
- Мощность2.1 Вт
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки70 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки70 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет